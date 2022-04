La Classe / L’œuvre : « Nos monstres et animaux fantastiques au musée ! » Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, museum d’histoire naturelle), 14 mai 2022 10:00, Troyes.

Samedi 14 mai, 10h00, 14h00, 20h00 Sur place Entrée libre

Venez découvrir les créations des écoliers et collégiens ayant participé au Projet Artistique Globalisé (PAG) / projet des Ecoles Pilotes sur la thématique des « Monstres et animaux fantastiques ».

Nos monstres et animaux fantastiques au musée !

Restitution du Projet Artistique Globalisé (PAG) et des Ecoles pilotes

Du samedi 14 mai au lundi 19 septembre

Comme chaque année, les musées exposent les projets artistiques réalisés dans les établissements scolaires en écho aux collections des musées. Les travaux réalisés en 2021-2022 explorent le thème des monstres et animaux fantastiques présents notamment dans la statuaire médiévale ou les tableaux aux sujets mythologiques.

Dans le cadre d’un partenariat établi depuis plusieurs années avec les musées de Troyes, 93 élèves de Cp, Ce1-Ce2 et Cm1 des écoles élémentaires troyennes Jacques de Létin et Millard-Kléber ont travaillé durant toute l’année avec visites guidées et ateliers menés par les médiateurs culturels au sein du musée des Beaux-Arts et d’Archéologie et du muséum d’Histoire naturelle.

Englobant plus largement les collections abritées au musée Saint-Loup, ce thème « monstrueux » a été au cœur du dispositif Projet Artistique Globalisé (PAG) avec les services départementaux de l’Education nationale. 16 classes des écoles élémentaires Romain Rolland (Romilly-sur-Seine), Jacques de Létin (Troyes), Jean Jaurès (La-Chapelle-Saint-Luc), Chappes, Lusigny-sur-Barse, du groupe scolaire de l’Orée d’Othe (Fontvannes), des collèges Pithou et les Jacobins (Troyes), Julien Régnier (Brienne-le-Château) et Paul Langevin (Romilly-sur-Seine) ont découvert les collections muséales avec une démarche artistique menée par Noémie Carvalho, céramiste et Anne Moret, plasticienne.

Ces deux actions ont profité à 400 élèves qui voient ici leurs créations exposées dans une scénographie spécialement conçue pour valoriser « leurs » monstres et animaux fantastiques.

Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, museum d’histoire naturelle) Abbaye Saint-Loup (entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien de Troyes, 10 420 Troyes 10000 Troyes Aube

http://www.musees-troyes.com L’hôtel de Vauluisant présente les collections de l’art champenois de la Renaissance, dit le Beau 16ème siècle, ainsi que les collections de la bonneterie. Le Beau 16ème siècle : Panneaux peints, statues et vitraux illustrent le passage subtil de l’esthétique du gothique à son apogée, à celle, émergente et plus précieuse de la Renaissance. La Bonneterie : Évocation de l’activité la plus emblématique de Troyes, cité européenne de la maille à travers les savoir-faire et la création textile.Pour la 15e année consécutive, les Musées troyens se réinventent au travers de cet évènement culturel, ludique, pédagogique et populaire ! Depuis 2008, les Musées de la Ville de Troyes (musée des beaux-arts et d’archéologie, muséum d’histoire naturelle, musée d’art champenois, musée de la bonneterie) imaginent une nuit inédite autour d’un thème spécifique. Après les danses, les voyages, les curiosités et bien d’autres thématiques, l’édition 2022 met à l’honneur les animaux. Comme on dit, la nuit, tous les chats sont gris. Et bien en cette nuit du 14 mai 2022, tous les animaux seront… fantastiques, symboliques et chimériques ! Les musées de la Ville de Troyes sont exceptionnellement gratuits tout le week-end de la Nuit des Musées, en plus de la nocturne, les 14 et 15 mai de 10h à 13h et de 14h à 18h. Programme détaillé : www.musees-troyes.com

© Anne Moret