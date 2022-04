La nuit… tous les animaux sont fantastiques, symboliques et chimériques ! Musée de Vauluisant, 14 mai 2022 10:00, Troyes.

Samedi 14 mai, 10h00, 14h00, 20h00 Sur place Entrée libre

Les Musées de la Ville de Troyes imaginent une nuit inédite où tous les animaux seront… fantastiques, symboliques et chimériques !

Pour la 15e année consécutive, les Musées troyens se réinventent au travers de cet évènement culturel, ludique, pédagogique et populaire ! Depuis 2008, les Musées de la Ville de Troyes (musée des beaux-arts et d’archéologie, muséum d’histoire naturelle, musée d’art champenois, musée de la bonneterie) imaginent une nuit inédite autour d’un thème spécifique. Après les danses, les voyages, les curiosités et bien d’autres thématiques, l’édition 2022 met à l’honneur les animaux.

Comme on dit, la nuit, tous les chats sont gris. Et bien en cette nuit du 14 mai 2022, tous les animaux seront… fantastiques, symboliques et chimériques !

Tissant un lien entre toutes les collections exposées, le public est invité à (re)découvrir les animaux naturalisés du muséum, les animaux fantastiques sculptés dans les gargouilles médiévales mais aussi par des écoliers, les animaux symboliques du lion au cheval, les animaux sculptés et attribués aux saints comme Sainte Marguerite d’Antioche sortant d’un dragon ou encore les animaux brodés, tricotés et « logotés » sur les vêtements fabriqués dans les usines de bonneterie dont le très célèbre crocodile Lacoste !

Chacun y trouvera de quoi s’émerveiller ! Au programme de la danse par les élèves du Lycée professionnel Edouard Herriot, de la musique par le Conservatoire à rayonnement départemental Marcel Landowski, des lectures et spectacles par Luc Lemonon et Fais-moi rêver, les Artisans de l’Ephémère et la compagnie de la Grange aux histoires, des dessins venus du monde entier et collectés par l’Institut Mondial d’Art de la Jeunesse – observatoire pour l’UNESCO, des œuvres commentées par des étudiants des masters Patrimoine et médiation culturelle et Valorisation du patrimoine textuel, les coups de cœur des conservateurs ainsi que plusieurs ateliers créatifs pour les plus jeunes.

Alors pour cette nocturne, n’ayez pas peur de nos animaux, ils ne mordent pas ! Découvrez ce bestiaire et laissez-nous vous offrir une parenthèse enchantée le temps d’une nuit…

Les musées de la Ville de Troyes sont exceptionnellement gratuits tout le week-end de la Nuit des Musées, en plus de la nocturne, les 14 et 15 mai de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Programme détaillé : www.musees-troyes.com

Musée de Vauluisant 4 rue de Vauluisant 10000 Troyes Aube

03 25 43 43 20 http://www.musees-troyes.com L’hôtel de Vauluisant présente les collections de l’art champenois de la Renaissance, dit le Beau 16ème siècle, ainsi que les collections de la bonneterie. Le Beau 16ème siècle : Panneaux peints, statues et vitraux illustrent le passage subtil de l’esthétique du gothique à son apogée, à celle, émergente et plus précieuse de la Renaissance. La peinture reflète les influences italiennes et nordiques (Assomption de la Vierge, Songe de saint Joseph). En sculpture, toutes les tendances du siècle sont représentées : Maître de Chaource, Jacques Juliot, Dominique Florentin et François Gentil. Le vitrail brille de ses derniers feux avec les œuvres de Linard Gontier (exposition didactique). La Bonneterie : Évocation de l’activité la plus emblématique de Troyes, cité européenne de la maille. Savoir-faire ancestral et création textile. Des métiers en bois aux machines perfectionnées de l’« âge d’Or » des 19e et 20e siècles. Des articles en maille : bas, chaussettes, maillots et culottes conjuguent technique et esthétique.

samedi 14 mai – 10h00 à 13h00

samedi 14 mai – 14h00 à 18h00

samedi 14 mai – 20h00 à 23h59

© Musées de Troyes Ville de Troyes / Carole Bell