Expédition animale et urbaine… depuis le musée de Vauluisant Musée de Vauluisant, 14 mai 2022 22:00, Troyes.

Samedi 14 mai, 22h00 Sur place Entrée libre

Levez les yeux et (re)découvrez les animaux qui se dressent sur votre chemin, entre le musée de Vauluisant et le musée Saint-Loup

Levez les yeux et (re)découvrez les animaux qui se dressent sur votre chemin, entre le musée de Vauluisant et le Musée Saint Loup.

Suivez les pas d’Audrey Martinez, médiatrice culturelle des musées, et partez à la rencontre des animaux présents dans le paysage urbain troyen le temps d’une visite guidée.

Départ devant le musée de Vauluisant ; visite commentée limitée à 25 personnes.

Musée de Vauluisant 4 rue de Vauluisant 10000 Troyes Aube

03 25 43 43 20 http://www.musees-troyes.com L’hôtel de Vauluisant présente les collections de l’art champenois de la Renaissance, dit le Beau 16ème siècle, ainsi que les collections de la bonneterie. Le Beau 16ème siècle : Panneaux peints, statues et vitraux illustrent le passage subtil de l’esthétique du gothique à son apogée, à celle, émergente et plus précieuse de la Renaissance. La peinture reflète les influences italiennes et nordiques (Assomption de la Vierge, Songe de saint Joseph). En sculpture, toutes les tendances du siècle sont représentées : Maître de Chaource, Jacques Juliot, Dominique Florentin et François Gentil. Le vitrail brille de ses derniers feux avec les œuvres de Linard Gontier (exposition didactique). La Bonneterie : Évocation de l’activité la plus emblématique de Troyes, cité européenne de la maille. Savoir-faire ancestral et création textile. Des métiers en bois aux machines perfectionnées de l’« âge d’Or » des 19e et 20e siècles. Des articles en maille : bas, chaussettes, maillots et culottes conjuguent technique et esthétique.

samedi 14 mai – 22h00 à 22h45

© Musées de Troyes Ville de Troyes / Carole Bell