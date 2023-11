On S’Connaît ? LE TROYES FOIS PLUS Catégories d’Évènement: Aube

On S'Connaît ? LE TROYES FOIS PLUS, 16 février 2024, TROYES. On S'Connaît ? LE TROYES FOIS PLUS. Un spectacle à la date du 2024-02-16 à 20:30 (2024-02-15 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros. John, romancier en mal de succès et vieux garçon psychorigide retrouve dans son salon au lendemain d'une fête, une femme en peignoir et amnésique ! Seules certitudes: elle a un caractère bien trempé et elle rêve d'être chanteuse. On va très vite s'apercevoir que le fait d'oublier tout de soi peut s'avérer parfois être bien utile … à l'un comme à l'autre! Un comédie qui vous fera tout oublier…ou presque ! LE TROYES FOIS PLUS TROYES 12 RUE DE LA MONNAIE Aube

latitude longitude 48.295800836206745;4.075398624179578

