Les Hypnotiseurs – Hors Limites 2.0 – Tournée LE TROYES FOIS PLUS. Un spectacle à la date du 2024-02-10 à 20:30. Tarif : 21.8 à 21.8 euros. MUSIC LINE PRODUCTIONS Présente: ce spectacle. Découvrez enfin les bienfaits de l'hypnose avec Hors limites 2.0 Vous êtes sportif ? Venez améliorer vos performances. Vous êtes fumeur ? Un arrêt du tabac en direct est réalisé chaque soir. Vous avez des phobies ? L'hypnose permet de repousser vos barrières. Vous avez des addictions ? Eliminez-les le temps d'une soirée. N.B. les duplicatas n'étant pas autorisés, merci de prendre soin de vos billets. – Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite au 03 67 10 33 33 Hors limites 2.0 est le premier spectacle d'hypnose bienveillant et thérapeutique. Vous avez des questions sur l'hypnose ? Les hypnotiseurs y répondront en fin de spectacle. Edouard Cheron, Sebastien Pino Mata, Xavier Clausse LE TROYES FOIS PLUS TROYES 12 RUE DE LA MONNAIE Aube

