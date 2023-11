Denise-Mickael Est Denise LE TROYES FOIS PLUS Catégories d’Évènement: Aube

Denise-Mickael Est Denise

Un spectacle à la date du 2024-01-26 à 20:30. Tarif : 21.8 à 21.8 euros.

L'histoire vraie de Mickael Denis, Qui sur son lit d'hôpital, crée Denise, un personnage haut en couleurs… « Sa joie de vivre » comme il le dit si souvent mais aussi par moment « sa plus grande gêne ». Oui, car Denise par moment « dépasse les bornes et devient incontrôlable »…

Le parisien : » jamais le dédoublement de personnalité n'a été aussi drôle »

LE TROYES FOIS PLUS
TROYES
12 RUE DE LA MONNAIE

