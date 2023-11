Quelque Chose en Toi LE TROYES FOIS PLUS Catégories d’Évènement: Aube

Troyes Quelque Chose en Toi LE TROYES FOIS PLUS, 20 janvier 2024, TROYES. Quelque Chose en Toi LE TROYES FOIS PLUS. Un spectacle à la date du 2024-01-20 à 20:30 (2024-01-19 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros. La nouvelle comédie de Bruno Gallisa. Ruben a franchi un cap puisqu’il vient de faire son coming out non sans peine et organise son mariage. Tout semble se simplifier dans sa vie jusqu’au jour où son amie Camélia vient lui apprendre qu’elle est enceinte… de lui ! Le Saviez-vous? Bruno Gallisa vous a déjà fait rire dans de nombreuses comédies, « Avis d’expulsion » et « Je te haime ». « Quelque de chose en toi » est sa toute dernière comédie, que vous allez pouvoir découvrir en avant première. Quelque Chose en Toi Votre billet est ici LE TROYES FOIS PLUS TROYES 12 RUE DE LA MONNAIE Aube 21.8

