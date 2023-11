Antoine Rabault LE TROYES FOIS PLUS Catégories d’Évènement: Aube

Troyes Antoine Rabault LE TROYES FOIS PLUS, 15 décembre 2023, TROYES. Antoine Rabault LE TROYES FOIS PLUS. Un spectacle à la date du 2023-12-15 à 19:00 (2023-12-15 au ). Tarif : 19.8 à 19.8 euros. Chaque soir, un nouvel univers, un nouvel enjeu, une nouvelle histoire mais un unique comédien dans un seul en scène 100% improvisé Parce que la vie c’est comme une boite de chocolat, Antoine Rabault vous propose de s’amuser autour d’une histoire et d’un enjeu pendant 1 heure. Spectacle interactif et 100% improvisé, chaque représentation sera donc unique et c’est toi, Public qui décideras. « Antoine Rabault improvise avec lui-même », un seul en scène dont vous, spectateurs, êtes quand même un peu les héros. Antoine Rabault Antoine Rabault Votre billet est ici LE TROYES FOIS PLUS TROYES 12 RUE DE LA MONNAIE Aube 19.8

Détails Catégories d'Évènement: Aube, Troyes Autres Lieu LE TROYES FOIS PLUS Adresse 12 RUE DE LA MONNAIE Ville TROYES Departement Aube latitude longitude 48.295800836206745;4.075398624179578

