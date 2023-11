Laurie Peret – A bientôt Quelque Part (en rodage) – Tournée LE TROYES FOIS PLUS Catégories d’Évènement: Aube

Troyes Laurie Peret – A bientôt Quelque Part (en rodage) – Tournée LE TROYES FOIS PLUS, 8 décembre 2023, TROYES. Laurie Peret – A bientôt Quelque Part (en rodage) – Tournée LE TROYES FOIS PLUS. Un spectacle à la date du 2023-12-08 à 21:00 (2023-11-23 au ). Tarif : 26.9 à 26.9 euros. La Comédie de Lille (L1-2022-008696/ 2-7355/3-7356) en accord avec Du Bon Téco Productions, présente ce spectacle Si on la connaissait jusque-là en maman godiche débordée, Laurie Peret quitte le personnage pour se présenter en tant que femme, seule, quarantenaire. De son inaptitude à tenir une maison seule, en passant par ses addictions contre lesquelles elle lutte une semaine sur deux, son amour pour les mecs dangereux ou l’histoire complexe de sa naissance, elle nous dépeint son quotidien comme « un enchaînement de catastrophes divertissantes dont elle est l’unique responsable ». Mais bien qu’elle soit « son pire danger », elle va bien. Elle va bien parce qu’elle a enfin rencontré quelqu’un : elle. Un 2ème show efficace, bien plus stand-up que le 1er mais toujours aussi musical. On y retrouve ses chansons derrière un petit piano, sa marque de fabrique, même si cette fois il ne s’agit plus d’un jouet mais d’un véritable instrument aux couleurs retro funk. Pour elle le rdv est pris, À BIENTÔT QUELQUE PART Laurie Peret Laurie Peret Votre billet est ici LE TROYES FOIS PLUS TROYES 12 RUE DE LA MONNAIE Aube 26.9

