Benjamin Tranié – Nouveau Spectacle (Tournée) LE TROYES FOIS PLUS, 22 novembre 2023, TROYES. Benjamin Tranié – Nouveau Spectacle (Tournée) LE TROYES FOIS PLUS. Un spectacle à la date du 2023-11-22 à 20:30 (2023-09-19 au ). Tarif : 26.9 à 26.9 euros. LA COMPAGNIE DU CAFE THEATRE (1029658) PRESENTE CE SPECTACLE Benjamin Tranié Venez découvrir le nouveau spectacle de Benjamin Tranié à la Compagnie du Café-Théâtre ! Après le succès de son premier spectacle « Le Dernier Relais » et l’échec de son album de heavy-slam « À Fleur de Moi », Benjamin Tranié revient sur scène pour vous présenter un nouveau spectacle en création (avec zéro chanson). Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 02 40 89 65 01 Benjamin Tranié Votre billet est ici LE TROYES FOIS PLUS TROYES 12 RUE DE LA MONNAIE Aube 26.9

