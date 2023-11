Calogero – A.M.O.U.R Tour LE CUBE – PARC DES EXPOS, 10 avril 2024, TROYES.

Calogero – A.M.O.U.R Tour LE CUBE – PARC DES EXPOS. Un spectacle à la date du 2024-04-10 à 20:00 (2024-01-11 au ). Tarif : 35.0 à 79.0 euros.

Après le LIBERTÉ CHÉRIE TOUR en 2018 et la TOURNÉE DES FESTIVALS à l’été dernier, CALOGERO est de retour en live en 2024 avec son A.M.O.U.R TOUR ! L’occasion de se retrouver autour de ses plus grands tubes mais aussi de découvrir de nouveaux titres lors de shows toujours plus exceptionnels ! CALOGERO 2024 LIVE / A.M.O.U.R TOUR En tournée en France, Belgique, Suisse, Luxembourg et à Paris La Défense Arena le samedi 9 mars 2024. Calogero

LE CUBE – PARC DES EXPOS TROYES BD CHARLES DELESTRAINT Aube

