Artus au Cube à Troyes Le Cube Troyes, samedi 29 mars 2025.

Artus au Cube à Troyes Le Cube Troyes Samedi 29 mars 2025, 20h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-03-29 20:00

Fin : 2025-03-29 23:00

Dans ce nouveau spectacle Artus ne dépassera pas les limites, puisqu’il n’en a aucune !

Il sera sur la scène du Cube de Troyes le 29 mars 2025 ! Samedi 29 mars 2025, 20h00 1

Dans ce nouveau spectacle Artus ne dépassera pas les limites, puisqu’il n’en a aucune !

Il sera sur la scène du Cube de Troyes le 29 mars 2025 !

Le Cube 1 bd Général Charles Delestraint Troyes 10000 Aube