Exposition Xavier BERNARD Artiste Celte 10000 troyes, 3 août 2021 10:00, Troyes.

3 – 31 août Entrée libre, droit sanitaire

Chez Incarne, à Troyes, lieu de partage et d’expression artistique, Xavier BERNARD, artiste celte, présente ses encres de Chine sur papier dans un art géométrique et concret,

ainsi qu'une de ses sculptures sur bois.

Ici, lignes droites et rubans forment une expression structurante parce que structurée, démontrant la capacité de l’artiste à penser le monde à travers un langage simple et formel. Représentation de l’énergie dans les corps et dans l’environnement, l’œuvre de Xavier BERNARD, nous entrouvre la porte des possibles.

Sa proposition artistique s’inscrit dans l’abstraction géométrique de l’art celte, illustrant les propos de François Djindian, archéologue préhistorien, qui rappelle que l’art géométrique est « le résultat de processus variés de géométrisation de l’art par la schématisation et l’abstraction géométrique de l’art figuratif, de l’art végétal et des signes idéographiques ».

Chez Incarne, Xavier BERNARD, présente pour la première fois, parmi d’autres, les œuvres originales ayant servi de support à son installation en cours à l’Eglise de St Cydroine (89) : 6 bâches de 9m2 invitant à un voyage à l’encontre de soi.

Ouverture de 14h à 19h du mardi au samedi, durant le mois d’août.

Incarne – 5 Rue du Colonel Driant, 10000 Troyes

