Trouville-sur-Planches Marie des Poules Casino Barrière Trouville Trouville-sur-Mer, samedi 30 mars 2024.

Trouville-sur-Planches Marie des Poules Casino Barrière Trouville Trouville-sur-Mer Calvados

Trouville-sur-Planches, votre rendez-vous culturel trouvillais revient pour une saison 2 !

Rendez-vous le samedi 30 mars, à 19h30, pour la pièce de théâtre Marie des Poules de Gérard Savoisien.

Avec Béatrice Agenin, Arnaud Denis et François Nambot. Mise en scène Arnaud Denis.

Synopsis du spectacle :

Lorsque, à onze ans, Marie Caillaud entre à Nohant au ser- vice de George Sand, elle ne sait pas encore qu’on l’appellera Marie des Poules, la servante qui va chercher les œufs au poulailler. Elle ne sait pas non plus qu’elle y apprendra à lire, à écrire, à jouer la comédie et à interpréter 35 pièces écrites par George Sand. Elle sait encore moins qu’elle éprouvera les souffrances d’un amour qui va la marquer à vie. Maurice, le fils de George, entretiendra avec elle une liaison qui perdurera pendant plusieurs années. Quelle sera l’attitude de George Sand ? De Maurice ? Les conventions sociales briseront-elles les espérances de Marie ? Quel sera le destin de Marie des Poules ?

Lieu de rendez-vous Salon des Gouverneurs, Boulevard de la Cahotte, 14 360 Trouville-sur-Mer

Le tarif réduit est applicable aux résidents trouvillais, aux personnes de moins de 18 ans, aux étudiants, aux demandeurs d’emploi et aux personnes en situation de handicap. Un justificatif sera à présenter à l’entrée du spectacle.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 19:30:00

fin : 2024-03-30

Casino Barrière Trouville Boulevard de la Cahotte

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

