Sensibus Trouville-Sur Mer, 19 avril 2023, Trouville-sur-Mer. Sensibus Mercredi 19 avril, 09h00 Trouville-Sur Mer Entrée libre, tout public Sur le marché de Trouville-Sur Mer, le sensibus sera présent pour parler aménagement chez soi et autonomie au quotidien pour les personnes avec soucis de mobilité et/ou retraités. Les conseillers numériques interviennent en complément avec le sensibus sur les marchés pour parler de la sensibilisation et de l’autonomie face au numérique. Trouville-Sur Mer Trouville-Sur Mer Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T09:00:00+02:00 – 2023-04-19T12:00:00+02:00

2023-04-19T09:00:00+02:00 – 2023-04-19T12:00:00+02:00 Prévention Conseillers numériques France Services Le sensibus et les conseillers numériques

