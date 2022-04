Mostly Blue – exposition de Russell Boncey Hôtel de ville Trouville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Trouville-sur-Mer

Mostly Blue – exposition de Russell Boncey Hôtel de ville, 4 juillet 2022 09:30, Trouville-sur-Mer. 4 juillet – 9 septembre Sur place Entrée libre ac.diquelou@mairie-trouville-sur-mer.fr, +33 2 31 14 41 41 Une exposition personnelle de Russell Boncey à Trouville-sur-Mer.

Russell Boncey est un artiste plasticien français, passionnément européen. Mostly Blue Dans la culture occidentale le bleu symbolise l’apaisement, la profondeur de la pensée et une soif de connaissance. Lors de cette exposition, cependant, l’artiste ne se contente pas d’explorer les variantes chromatiques de cette couleur. Il demande au spectateur d’en réexaminer les représentations les plus répandues. Quelle est la résonnance contemporaine de phrases et d’images comme « la planète bleue », « feeling blue » ou « avoir le blues » ? Nous utilisons ces phrases communément et parfois sans réfléchir à leur signification dans un monde dont la beauté est de plus en plus ternie par la pollution et où, malgré une urbanisation rampante, la solitude personnelle est une réalité vécue par beaucoup de citoyens. Hôtel de ville 164, boulevard Fernand Moureaux 14360 Trouville-sur-Mer Calvados lundi 4 juillet – 09h30 à 12h00

