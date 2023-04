13e Festival du cerf-volant de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Trouville-sur-Mer

13e Festival du cerf-volant de Trouville-sur-Mer, 6 mai 2023, Trouville-sur-Mer. Sur la plage Trouville-sur-Mer Calvados

2023-05-06 10:00:00 – 2023-05-06 18:00:00

Le Festival du cerf-volant revient à Trouville-sur-Mer cette année ! L'association « Ciel de Rêve » s'emparera du ciel trouvillais le temps d'un week-end pour la treizième édition de ce festival aérien. Des animations hautes en couleurs, variées, divertissantes, chaleureuses et conviviales ! Une ambiance pour ravir petits et grands ! Programme complet à venir…

