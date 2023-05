5ème Trace Nocturne Piscine de Trouville, 10 juin 2023, Trouville-sur-Mer.

La Trace Nocturne revient à Trouville-sur-Mer pour une 5ème édition !

En marchant (4 kilomètres) ou en courant (6 kilomètres), venez participer à une course solidaire non chronométrée accessible au plus grand nombre, sportifs ou non !

100 % des participations reversées au profit d’une association. Cette année, la structure choisie est Les Blouses Roses. L’association intervient principalement auprès des enfants hospitalisés et des personnes âgées en Ehpad. Les « blouses roses » écoutent, réconfortent, distraient les malades et apportent de la joie dans un quotidien de solitude ou de soins.

Inscriptions et remise des dossards :

Inscriptions le vendredi 9 juin, de 16h à 18h et le samedi 10 juin, de 19h à 21h à la piscine de Trouville-sur-Mer.

– Briefing et échauffement autour de la piscine à 21h. Départ de la course depuis la plage à 22h.

– Les dossards vous seront remis sur place.

– Cet événement n’est pas une course mais un parcours non chronométré, il n’y a donc pas besoin de certificat médical. Il est juste nécessaire de remplir une fiche d’inscription et de régler une participation directement à l’association qui sera sur place pour les inscriptions.

– Un tee-shirt sera remis à chaque participant.

Tarifs : 12€ pour les adultes, 6€ pour les enfants.

Piscine de Trouville Promenade des Planches

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



The Trace Nocturne returns to Trouville-sur-Mer for a 5th edition!

Walking (4 kilometers) or running (6 kilometers), come and take part in a non-timed solidarity race accessible to the greatest number of people, sportsmen or not!

100 % of the participations will be donated to an association. This year, the chosen structure is Les Blouses Roses. The association intervenes mainly with hospitalized children and elderly people in Ehpad. The « blouses roses » listen, comfort, distract the sick and bring joy in a daily loneliness or care.

Registration and delivery of race numbers:

Registration on Friday, June 9, from 4:00 pm to 6:00 pm and on Saturday, June 10, from 7:00 pm to 9:00 pm at the Trouville-sur-Mer swimming pool.

– Briefing and warm-up around the pool at 9pm. Start of the race from the beach at 10pm.

– Race numbers will be given to you on site.

– This event is not a race but a non-timed course, so there is no need for a medical certificate. It is only necessary to fill in a registration form and to pay a fee directly to the association which will be on site for the registrations.

– A T-shirt will be given to each participant.

Prices : 12? for adults, 6? for children

El Rastro Nocturno regresa a Trouville-sur-Mer en su 5ª edición

A pie (4 kilómetros) o corriendo (6 kilómetros), ¡venga a participar en una carrera solidaria no cronometrada accesible al mayor número de personas, deportistas o no!

el 100 % de la participación se donará a una asociación. Este año, la estructura elegida es Les Blouses Roses. La asociación trabaja principalmente con niños hospitalizados y ancianos en Ehpad. Las « blouses roses » escuchan, consuelan y distraen a los enfermos y aportan alegría a su vida cotidiana de soledad y cuidados.

Inscripción y entrega de dorsales:

Inscripciones el viernes 9 de junio, de 16:00 a 18:00 horas, y el sábado 10 de junio, de 19:00 a 21:00 horas, en la piscina de Trouville-sur-Mer.

– Briefing y calentamiento alrededor de la piscina a las 21:00 horas. Salida de la carrera desde la playa a las 22 h.

– Los dorsales se entregarán in situ.

– Esta prueba no es una carrera, sino un recorrido no cronometrado, por lo que no es necesario un certificado médico. Sólo es necesario rellenar un formulario de inscripción y pagar una cuota directamente a la asociación que estará in situ para la inscripción.

– Se entregará una camiseta a cada participante.

Precios: 12? para adultos, 6? para niños

La Trace Nocturne kehrt für die 5. Ausgabe nach Trouville-sur-Mer zurück!

Gehen Sie zu Fuß (4 Kilometer) oder laufen Sie (6 Kilometer), nehmen Sie an einem solidarischen Lauf ohne Zeitmessung teil, der für möglichst viele Menschen zugänglich ist, egal ob sie Sportler sind oder nicht!

100 % der Startgelder gehen an eine Organisation. Dieses Jahr wurde die Organisation Les Blouses Roses ausgewählt. Die Organisation arbeitet hauptsächlich mit Kindern im Krankenhaus und älteren Menschen in Pflegeheimen. Die « blouses roses » hören zu, trösten und unterhalten die Kranken und bringen Freude in den Alltag, der von Einsamkeit und Pflege geprägt ist.

Anmeldung und Startnummernausgabe :

Anmeldung am Freitag, den 9. Juni, von 16.00 bis 18.00 Uhr und am Samstag, den 10. Juni, von 19.00 bis 21.00 Uhr im Schwimmbad von Trouville-sur-Mer.

– Briefing und Aufwärmen rund um das Schwimmbad um 21 Uhr. Start des Rennens vom Strand aus um 22 Uhr.

– Die Startnummern werden Ihnen vor Ort ausgehändigt.

– Da es sich bei dieser Veranstaltung nicht um ein Rennen handelt, sondern um einen Parcours ohne Zeitmessung, ist kein ärztliches Attest erforderlich. Sie müssen lediglich ein Anmeldeformular ausfüllen und eine Gebühr direkt an den Verein entrichten, der vor Ort sein wird, um die Anmeldungen entgegenzunehmen.

– Jeder Teilnehmer erhält ein T-Shirt.

Preise: 12 ? für Erwachsene, 6 ? für Kinder

Mise à jour le 2023-04-30 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité