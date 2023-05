Nuit européenne des Musées 64 Rue Général Leclerc, 13 mai 2023, Trouville-sur-Mer.

Visitez le Musée Villa Montebello dans le cadre de la Nuit européenne des musées !

Au programme :

– Présentation des dispositifs de médiation imaginés par les élèves des sections LLCE et euro espagnole du lycée Maurois

– Visite libre du musée, de 18h à minuit

Entrée libre

Pour plus de renseignement : 02 31 88 16 26.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . .

64 Rue Général Leclerc Musée Villa Montebello

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Visit the Villa Montebello Museum during the European Museum Night!

On the program :

– Presentation of the mediation devices imagined by the students of the sections LLCE and euro Spanish of the Maurois high school

– Free visit of the museum, from 6pm to midnight

Free entrance

For more information : 02 31 88 16 26

¡Visite el Museo Villa Montebello durante la Noche Europea de los Museos!

En el programa:

– Presentación de los dispositivos de mediación imaginados por los alumnos de las secciones LLCE y Euro Spanish del liceo Maurois

– Visita gratuita del museo, de 18:00 a 24:00 horas

Entrada gratuita

Para más información: 02 31 88 16 26

Besuchen Sie das Museum Villa Montebello im Rahmen der Europäischen Nacht der Museen!

Auf dem Programm stehen:

– Vorstellung der von den Schülern der Abteilungen LLCE und Euro-Spanisch des Lycée Maurois erdachten Vermittlungsvorrichtungen

– Freie Besichtigung des Museums von 18 Uhr bis Mitternacht

Freier Eintritt

Für weitere Informationen: 02 31 88 16 26

Mise à jour le 2023-04-30 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité