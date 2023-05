Dimanches Géopolitiques par Frédéric Encel 164 Boulevard Fernand Moureaux, 7 mai 2023, Trouville-sur-Mer.

Nés du succès des Rencontres Géopolitiques de Trouville-sur-Mer, découvrez les « Dimanches Géopolitiques » !

Ce nouveau cycle de conférences, organisé par Frédéric Encel, vous propose d’évoquer de grands thèmes d’actualité.

Rendez-vous le 7 mai pour la première conférence de ce nouvel évènement trouvillais, autour du thème : « Les grandes leçons de la Guerre en Ukraine » !

Entrée libre.

2023-05-07 à 11:00:00 ; fin : 2023-05-07 . .

164 Boulevard Fernand Moureaux Hotel de Ville

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Born from the success of the Geopolitical Meetings of Trouville-sur-Mer, discover the « Geopolitical Sundays »!

This new series of conferences, organized by Frédéric Encel, offers you the opportunity to discuss major current issues.

See you on May 7 for the first conference of this new event in Trouville, on the theme: « The great lessons of the War in Ukraine »!

Free admission

Nacidos del éxito de los Encuentros Geopolíticos de Trouville-sur-Mer, ¡descubra los « Domingos Geopolíticos »!

Este nuevo ciclo de conferencias, organizado por Frédéric Encel, le ofrece la oportunidad de debatir sobre los grandes temas de actualidad.

Nos vemos el 7 de mayo en Trouville para la primera conferencia de este nuevo evento, sobre el tema: « Las grandes lecciones de la guerra de Ucrania »

Entrada gratuita

Entstanden aus dem Erfolg der « Rencontres Géopolitiques de Trouville-sur-Mer », entdecken Sie die « Dimanches Géopolitiques » (Geopolitische Sonntage)!

Diese neue Vortragsreihe, die von Frédéric Encel organisiert wird, bietet Ihnen die Möglichkeit, große aktuelle Themen zu diskutieren.

Der erste Vortrag dieser neuen Veranstaltung in Trouville findet am 7. Mai statt und behandelt das Thema: « Die großen Lehren aus dem Krieg in der Ukraine »

Freier Eintritt

