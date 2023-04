Concert – Julia Riabova Boulevard de la Cahotte, 29 avril 2023, Trouville-sur-Mer.

Rendez-vous le samedi 29 avril au Salon des Gouverneurs pour un concert piano et chant de Julia Riabova..

2023-04-29 à 18:00:00 ; fin : 2023-04-29 . .

Boulevard de la Cahotte Casino Barrière Trouville

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Join us on Saturday, April 29 at the Salon des Gouverneurs for a piano and vocal concert by Julia Riabova.

Nos vemos el sábado 29 de abril en el Salon des Gouverneurs para un concierto de piano y canto de Julia Riabova.

Treffen Sie sich am Samstag, den 29. April im Salon des Gouverneurs zu einem Klavier- und Gesangskonzert von Julia Riabova.

Mise à jour le 2023-04-11 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité