Visite guidée des Roches Noires – Paléospace Boulevard Léon et Robert Morane, 27 avril 2023, Trouville-sur-Mer.

A l’est de Trouville se trouvent les falaises des Roches Noires. Ces roches d’âge jurassique contiennent de nombreuses informations qui permettent de reconstituer le paysage trouvillais tel qu’il était il y a 158 millions d’années.

Venez ainsi découvrir les roches, les fossiles, la fossilisation, les enregistrements des tremblements de terre, une mer ancienne et chaude qui ressemblait à celle des Bahamas actuels. Une plongée dans le passé jurassique !

Visite familiale. Prévoir de bonnes chaussures et des habits en fonction des conditions météorologiques.

Rendez-vous : Devant le Club Nautique de Trouville-sur-Mer (CNTH).

Boulevard Léon et Robert Morane

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



To the east of Trouville are the cliffs of the Roches Noires. These rocks of Jurassic age contain a lot of information that allows us to reconstitute the landscape of Trouville as it was 158 million years ago.

Come and discover the rocks, the fossils, the fossilization, the earthquake records, an ancient and warm sea that resembled that of the Bahamas today. A dive into the Jurassic past!

Family visit. Bring good shoes and clothes according to the weather conditions.

Meeting point : In front of the Club Nautique de Trouville-sur-Mer (CNTH)

Al este de Trouville se encuentran los acantilados de las Roches Noires. Estas rocas de edad jurásica contienen una gran cantidad de información que permite reconstruir el paisaje de Trouville tal y como era hace 158 millones de años.

Venga a descubrir las rocas, los fósiles, la fosilización, los registros de terremotos, un mar antiguo y cálido que se asemejaba al de las Bahamas en la actualidad. ¡Una inmersión en el pasado jurásico!

Visita en familia. Traiga buen calzado y ropa acorde con las condiciones meteorológicas.

Punto de encuentro: Delante del Club Náutico de Trouville-sur-Mer (CNTH)

Östlich von Trouville befinden sich die Klippen der Roches Noires. Diese Felsen aus dem Jura-Alter enthalten zahlreiche Informationen, die es ermöglichen, die Landschaft von Trouville so zu rekonstruieren, wie sie vor 158 Millionen Jahren aussah.

Entdecken Sie also die Gesteine, Fossilien, Versteinerungen, Aufzeichnungen von Erdbeben, ein altes und warmes Meer, das dem der heutigen Bahamas ähnelte. Ein Eintauchen in die jurassische Vergangenheit!

Besuch für die ganze Familie. Gutes Schuhwerk und Kleidung je nach Wetterlage vorsehen.

Treffpunkt: Vor dem Club Nautique de Trouville-sur-Mer (CNTH)

