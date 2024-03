Trouvertiade La Ferté-Loupière, samedi 23 mars 2024.

Trouvertiade La Ferté-Loupière Yonne

Franz Schubert et les trouvères. Obsidienne et Frédéric Couraillon, piano, peintures. Frédéric Couraillon est pianiste et peintre… L’occasion de découvrir ses dernières œuvres exposées dans la galerie Acanthe au son des instruments du Moyen-Age d’Obsidienne, puis après avoir cheminé jusqu’à la salle des fêtes, l’écouter au piano jouant Franz Schubert avec les trouvères, poètes et musiciens du sentiment, que l’on appelle Minnesänger dans les pays germaniques… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-03-23

Espace Acanthe

La Ferté-Loupière 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté acanthe89@orange.fr

