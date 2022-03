Trouver un job d’été à Buis les Baronnies Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme

Trouver un job d’été à Buis les Baronnies Buis-les-Baronnies, 12 mars 2022, Buis-les-Baronnies. Trouver un job d’été à Buis les Baronnies Buis-les-Baronnies

2022-03-12 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-12 17:00:00 17:00:00

Buis-les-Baronnies Drôme C’est le moment de s’organiser pour trouver un job d’été. Le PIJ, en partenariat avec la Mission locale et le Sasé, organisent une journée à l’attention des jeunes du territoire pour les aider tout au long de ce parcours, initiatique pour certains. +33 7 48 72 90 37 http://www.jobs-ete.com/ Buis-les-Baronnies

dernière mise à jour : 2022-03-05 par

Détails Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies, Drôme Autres Lieu Buis-les-Baronnies Adresse Ville Buis-les-Baronnies lieuville Buis-les-Baronnies Departement Drôme

Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/buis-les-baronnies/

Trouver un job d’été à Buis les Baronnies Buis-les-Baronnies 2022-03-12 was last modified: by Trouver un job d’été à Buis les Baronnies Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies 12 mars 2022 Buis-les-Baronnies Drôme

Buis-les-Baronnies Drôme