Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry, le samedi 20 novembre à 15:00

**Avec Catherine Chevallier, auteure de « Cosmétique végétale maison – De la pratique à l’autonomie créative »** Rencontre autour de la santé au naturel : échanges autour du layering et de la cosmétique au naturel. Après un apport théorique sur la fabrication d’une crème et d’un questionnaire pour affiner votre type de peau, vous fabriquerez votre propre crème avec des huiles essentielles et les ingrédients les mieux adaptés.

Rencontre autour de la santé au naturel et de la cosmétique, quelques gestes à faire soi-même Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 78960 Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux Yvelines

2021-11-20T15:00:00 2021-11-20T17:00:00

