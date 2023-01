Trouver sa voix et son rythme • Le off du festival Au Fil des Voix Le 360 Paris Music Factory Paris Catégories d’Évènement: île de France

. payant 2h / 60€ Atelier de pratique musicale (percussions, voix) par l’artiste turque Senem Diyici programmée dans le cadre de la 16e édition d’Au Fil des Voix. Atelier de pratique musicale (percussions, voix) par l’artiste turque Senem Diyici programmée dans le cadre de la 16e édition d’Au Fil des Voix. (2h / 60€ / places limitées). Née à Istambul, Senem Diyici apprend la musique dès l’âge de 6 ans et se professionnalise à 16, elle s’est imprégnée des traditions musicales turque qu’elle revisite à la sauce jazz-rock. Après une tournée en Allemagne, elle s’installe en France afin de découvrir différents horizons musicaux et permettre au public de découvrir son univers avec un premier album intitulé Takalar. Après 6 albums sortie, elle revient avec Nara, un projet avec lequel elle nous partage la richesse de sa culture entouré de musiciens d’exceptions. Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris Contact : https://le360paris.com/evenement/trouver-sa-voix-et-son-rythme-off-du-festival-au-fil-des-voix/ https://fr-fr.facebook.com/aufildesvoix/ https://fr-fr.facebook.com/aufildesvoix/ https://www.billetweb.fr/trouver-sa-voix-et-son-rythme-le-off-du-festival-au-fil-des-voix

