Trouver, lire et écouter des travaux d’universitaires de 17 à 97 ans Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris, lundi 11 mars 2024.

Le lundi 11 mars 2024

de 17h30 à 19h00

.Public adultes. gratuit

La Bibliothèque Sorbonne Nouvelle propose un atelier sur le thème de la science ouverte. Cette rencontre est accessible à tout le monde.

Chaque année, des doctorants et des chercheurs de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche publient des articles qui traitent de thématiques variées analysées au prisme des enjeux sociétaux. Le plan national pour la science ouverte vise à rendre accessible ces publications à tous et dans tous les niveaux de la société en créant un écosystème ouvert, éthique et transparent de la publication scientifique.

Mais savez-vous où trouver ces travaux universitaires ? Dans cet atelier, vous découvrirez des sites, des chaînes YouTube, des podcasts qui témoignent de la vitalité de la recherche scientifique.

Séance animée par Emeline Juillard (service d’appui à la recherche de la Bibliothèque Sorbonne Nouvelle), en collaboration avec les lundis de la science ouverte de la Sorbonne Nouvelle.

Cet atelier ne nécessite pas de prérequis.

L’entrée est libre sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8, avenue de Saint-Mandé 75012

Contact : bibliotheque@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/bibliothequesorbonnenouvelle/ https://www.facebook.com/bibliothequesorbonnenouvelle/ https://univ-paris3.libcal.com/event/4173942

Adobe stock