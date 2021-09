Trouver la source : trésors de la musique sacrée de la Gaule à Solesmes Centre Culturel Irlandais, 18 septembre 2021, Paris.

Trouver la source : trésors de la musique sacrée de la Gaule à Solesmes

du samedi 18 septembre au dimanche 31 octobre à Centre Culturel Irlandais

La Bibliothèque patrimoniale et les Archives historiques du CCI reflètent l’histoire de la musique religieuse en France et en Irlande du 18e à l’aube du 20e siècle : manuels, partitions et livres de chants appellent à y porter le regard… et l’oreille. Le chant et la musique font partie intégrante du culte chrétien, depuis les tout premiers temps de l’Eglise. Au fil des siècles, le répertoire du plain-chant s’est constitué et développé : ces psaumes chantés à l’unisson et sans accompagnement sont devenus la norme pour toutes les célébrations. Le chant grégorien en est sans doute l’exemple le plus célèbre. Mais à la Renaissance, d’autres formes de musicalité prennent le pas sur les pratiques médiévales. C’est au 18e et davantage au 19e siècle que l’on observe le renouveau du plain-chant, s’exprimant d’abord en Allemagne au sein du mouvement cécilien, avant un retour aux sources grégoriennes, encouragé par les moines de l’abbaye de Solesmes. Cette exposition illustre l’histoire mouvementée du plain-chant à travers les collections patrimoniales du CCI et se complète par des œuvres inédites à écouter dans la chapelle St Patrick. Plusieurs musiciens contemporains ont été invités à adapter et réinterpréter certaines partitions présentées dans l’exposition : Sam Comerford, Rioghnach Connolly, Garth Knox, Oscar Mascarenas, Nick Roth & Olesya Zdorovetska, Catherine Sikora Mingus & Eric Mingus. Responsabilité scientifique : Dr Mary Louise O’Donnell, musicologue et musicienne, lauréate d’une bourse Fulbright (2019/ 20), boursière du CCI en 2019.

lun-dim : 14h-18h merc : 14h-20h – Entrée libre

La Bibliothèque patrimoniale et les Archives historiques du CCI reflètent l’histoire de la musique religieuse en France et en Irlande du 18e à l’aube du 20e siècle.

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00;2021-09-20T14:00:00 2021-09-20T18:00:00;2021-09-21T14:00:00 2021-09-21T18:00:00;2021-09-22T14:00:00 2021-09-22T20:00:00;2021-09-23T14:00:00 2021-09-23T18:00:00;2021-09-24T14:00:00 2021-09-24T18:00:00;2021-09-25T14:00:00 2021-09-25T18:00:00;2021-09-26T14:00:00 2021-09-26T18:00:00;2021-09-27T14:00:00 2021-09-27T18:00:00;2021-09-28T14:00:00 2021-09-28T18:00:00;2021-09-29T14:00:00 2021-09-29T20:00:00;2021-09-30T14:00:00 2021-09-30T18:00:00;2021-10-01T14:00:00 2021-10-01T18:00:00;2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T18:00:00;2021-10-03T14:00:00 2021-10-03T18:00:00;2021-10-04T14:00:00 2021-10-04T18:00:00;2021-10-05T14:00:00 2021-10-05T18:00:00;2021-10-06T14:00:00 2021-10-06T20:00:00;2021-10-07T14:00:00 2021-10-07T18:00:00;2021-10-08T14:00:00 2021-10-08T18:00:00;2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T18:00:00;2021-10-10T14:00:00 2021-10-10T18:00:00;2021-10-11T14:00:00 2021-10-11T18:00:00;2021-10-12T14:00:00 2021-10-12T18:00:00;2021-10-13T14:00:00 2021-10-13T20:00:00;2021-10-14T14:00:00 2021-10-14T18:00:00;2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T18:00:00;2021-10-18T14:00:00 2021-10-18T18:00:00;2021-10-19T14:00:00 2021-10-19T18:00:00;2021-10-20T14:00:00 2021-10-20T20:00:00;2021-10-21T14:00:00 2021-10-21T18:00:00;2021-10-22T14:00:00 2021-10-22T18:00:00;2021-10-23T14:00:00 2021-10-23T18:00:00;2021-10-24T14:00:00 2021-10-24T18:00:00;2021-10-25T14:00:00 2021-10-25T18:00:00;2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T18:00:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T20:00:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T18:00:00;2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T18:00:00;2021-10-30T14:00:00 2021-10-30T18:00:00;2021-10-31T14:00:00 2021-10-31T18:00:00