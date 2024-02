Trouve ton job d’été Communauté de Communes Thiviers, mardi 26 mars 2024.

Depuis 2022, la Communauté de Communes Périgord-Limousin, la Mission Locale du Haut Périgord, Pôle Emploi et l’association Trajectoires, organisent l’évènement TROUVE TON JOB ! dont le but est de favoriser la rencontre entre des employeurs locaux et des personnes en recherche d’emploi. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 18:00:00

fin : 2024-03-26

Communauté de Communes 3 Place de la République

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

