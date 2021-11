Trouve ta destination : pour des expériences solidaires ici et ailleurs ! Cinéma Gaumont Labège, 24 novembre 2021, Labège.

Cinéma Gaumont Labège, le mercredi 24 novembre à 14:30

_**À l’occasion du Festival des Solidarités, le rendez-vous annuel fédérateur des solidarités, le Sicoval organise le 24 novembre au Gaumont Labège, un événement pour les jeunes autour du thème**_ _**« Trouve ta destination!» pour tout savoir sur l’engagement et la mobilité.**_ **L’objectif** : sensibiliser et informer les jeunes sur les dispositifs d’engagement et mobilité en France, en Europe ou à l’international et favoriser leur ouverture sur le monde. Des professionnels de la jeunesse, des représentants du secteur associatif et éducatifs : * [Occitanie coopération](https://www.oc-cooperation.org/) * [E-graine](https://graine-occitanie.org/) * [L’info Jeunes Occitanie](https://www.crij.org/fr/) et [l’Info Jeunes du Sicoval](https://jeunesse.sicoval.fr/fr/un-lieu-pour-s-informer/point-information-jeunesse.html) * [Collectif départemental de la mobilité Internationale 31](https://collectif-mobilite-internationale.com/portfolio-partenaires/region-occitanie/) * [Parcours le monde](https://collectif-mobilite-internationale.com/portfolio-partenaires/region-occitanie/) * [Insite Erasmus rural](https://www.insite-france.org/agir-avec-insite/les-missions-en-erasmus-rural) * [Association Citrus](http://www.citrus.asso.fr/-L-association-) seront présents pour répondre à toutes leurs questions, susciter des projets de mobilité et accompagner les jeunes dans la construction de leurs projets. ### **Au programme :** **Mercredi 24/11/2021 de 14h à 18h, au Gaumont de Labège :** • Stands : erasmus, chantiers jeunes, volontariats… • Ateliers destination France, Europe, International… • Témoignages et échanges sur l’engagement et la mobilité • Animations, jeux… • Projection du film « Bigger than us » à 18h (inscription sur place) **Gagne des places de ciné sur nos réseaux sociaux !** **Instagram :** [/pijsicoval](https://www.instagram.com/pijsicoval/) et sur **Facebook :** [/IJ.sicoval](https://www.facebook.com/IJ.sicoval)

Entrée libre

Erasmus, chantiers jeunes, volontariats, service civique en France, en Europe ou à l’international… les jeunes ont rendez-vous au Gaumont à Labège pour tout savoir sur l’engagement et la mobilité.

Cinéma Gaumont Labège 105 av la Méridienne 31670 Labège Labège Haute-Garonne



