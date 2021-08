Orthez Musée Jeanne d'Albret Orthez, Pyrénées-Atlantiques Trouve mon galet ! Musée Jeanne d’Albret Orthez Catégories d’évènement: Orthez

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Jeanne d’Albret Gratuit. Pass sanitaire, jauge limitée.

L’accès au musée est gratuit tout le week-end, la visite des collections et du jardin sont libres. Des galets ont été décorés été cachés sur le site, à vous de la trouver ! Musée Jeanne d’Albret 37, Rue Bourg-Vieux 64300 Orthez Orthez Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

