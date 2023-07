Stage sur le développement relationnel Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures, 4 octobre 2024, Troussures.

Stage sur le développement relationnel 4 – 6 octobre 2024 Troussures – Notre-Dame de Cana Sur inscription

Du 4 au 6 octobre 2024, du vendredi 18h au dimanche 16h30

Une approche psychologique simple et efficace à la lumière de l’Évangile.

Oser «mettre des mots sur nos maux» pour apprendre à entrer dans une relation saine et constructive dans nos rapports à nous-mêmes et aux autres.

Ouvert à tous, non confessionnel.

Enseignements et ateliers animés par Mme Marie Maquaire, consultante en communication relationnelle, formatrice, médiatrice et coach (www.mariemaquaire.com).

Renseignements et inscriptions : M. et Mme Cacheux

Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Troussures 60390 Oise Hauts-de-France 03 44 47 86 05 http://www.ndcana.com armelle.cacheux@hotmail.com http://www.mariemaquaire.com

