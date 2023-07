Week-End chantier Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures, 5 juillet 2024, Troussures.

Week-End chantier 5 – 7 juillet 2024 Troussures – Notre-Dame de Cana Sur inscription

Les 5, 6 et 7 juillet 2024 du vendredi 20h30 au dimanche 16h30

Un week-end pour tous ceux qui souhaitent mettre leurs compétences manuelles au service de l’entretien du centre spirituel. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues : jeunes et adultes.

Travail, repas festif, prière et action de grâces.

Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Troussures 60390 Oise Hauts-de-France 03 44 47 86 05 http://www.ndcana.com

2024-07-05T20:30:00+02:00 – 2024-07-05T23:59:00+02:00

2024-07-07T00:00:00+02:00 – 2024-07-07T16:30:00+02:00