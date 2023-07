Étudiants, révisions d’examens Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures Catégories d’Évènement: Oise

Troussures Étudiants, révisions d’examens Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures, 14 avril 2024, Troussures. Étudiants, révisions d’examens 14 – 21 avril 2024 Troussures – Notre-Dame de Cana Sur inscription Dates possibles du 14 au 21 avril 2024 ou au long de l’année, en fonction de la disponibilité de l’hôtellerie.

Un lien avec la vie du prieuré est demandé, comme la participation à un office par jour et à un repas avec la communauté des Frères.

Pour toute précision, contacter le Frère hôtelier par mail. Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Troussures 60390 Oise Hauts-de-France 03 44 47 86 05 http://www.ndcana.com [{« type »: « email », « value »: « hotellerie@stjean-troussures.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-14T10:00:00+02:00 – 2024-04-14T23:59:00+02:00

2024-04-21T00:00:00+02:00 – 2024-04-21T16:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Oise, Troussures Autres Lieu Troussures - Notre-Dame de Cana Adresse Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Ville Troussures Departement Oise Lieu Ville Troussures - Notre-Dame de Cana Troussures

Troussures - Notre-Dame de Cana Troussures Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troussures/