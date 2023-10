Soirée consolation guérison délivrance Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures Catégories d’Évènement: Oise

Troussures Soirée consolation guérison délivrance Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures, 4 avril 2024, Troussures. Soirée consolation guérison délivrance Jeudi 4 avril 2024, 20h00 Troussures – Notre-Dame de Cana Entrée libre Le jeudi 4 avril, de 20h à 22h, au centre spirituel de Troussures Grande soirée de consolation, guérison, délivrance avec bénédiction du saint-Sacrement.

Au programme : 18h30 : prière des frères sur demande par mail

20h : chapelet

20h30 veillée jusqu’à 22h : temps de louange, enseignement et procession du Saint Sacrement avec paroles de connaissances père Yann-Dominique ainsique les frères et laïcs engagés dans ce ministère. Intervenant : Frère Yann-Dominique et les priants de Troussures Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Troussures 60390 Oise Hauts-de-France 03 44 47 86 05 http://www.ndcana.com Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

