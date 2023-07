Halte spirituelle Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures, 22 mars 2024, Troussures.

Halte spirituelle Vendredi 22 mars 2024, 09h30 Troussures – Notre-Dame de Cana Sur inscription

Un vendredi tous les 2 mois, de 9h30 à 16h30, au centre spirituel de Troussures

Grandir dans la vie spirituelle. Grandir dans l’aventure de notre vie intérieure dynamisée par la vie de la grâce.

Un cycle de 3 ans pour mieux comprendre et vivre comment on peut être porté par la foi, vivre dans la charité et marcher dans l’Espérance.

Thème de l’année 2023-2024 : la charité

Intervenant : Père Geoffroy-Marie

Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-22T09:30:00+01:00 – 2024-03-22T16:30:00+01:00

formation prière