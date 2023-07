Retraite jeûne et prière Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures Catégories d’Évènement: Oise

Troussures Retraite jeûne et prière Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures, 12 mars 2024, Troussures. Retraite jeûne et prière 12 – 17 mars 2024 Troussures – Notre-Dame de Cana Sur inscription Du mardi 12 mars (19h) au dimanche 17 mars (17h), au centre spirituel de Troussures Découvrir les bienfaits spirituels et naturels du jeûne. Allier conversion et écologie humaine. Pratiquer un jeûne progressif et adapté à chacun Intervenants : Frère Michel-Marie, Monsieur Nicodème Brebion (naturopathe) Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Troussures 60390 Oise Hauts-de-France 03 44 47 86 05 http://www.ndcana.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.stjean-troussures.fr/retraite-je-ne-et-priere,retraite-je-ne-et-priere,3765,e.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-12T19:00:00+01:00 – 2024-03-12T23:59:00+01:00

2024-03-17T00:00:00+01:00 – 2024-03-17T17:00:00+01:00 prière sacrifice Détails Catégories d’Évènement: Oise, Troussures Autres Lieu Troussures - Notre-Dame de Cana Adresse Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Ville Troussures Departement Oise Lieu Ville Troussures - Notre-Dame de Cana Troussures

Troussures - Notre-Dame de Cana Troussures Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troussures/