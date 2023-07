Week-End charismatique Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures, 24 février 2024, Troussures.

Week-End charismatique 24 et 25 février 2024 Troussures – Notre-Dame de Cana Sur inscription

Les 24 et 25 février 2024 du samedi 10h au diamnche 17h

Face à nos combats spirituels et ceux que nous vivons en société, quelle(s) arme(s) avons-nous ? Quelle place donner à la louange d’intercession ? Qu’en dit la Parole de Dieu ?

Enseignements, temps de louanges d’intercession puissantes.

Retraite de carême, avec père yann-dominique et la fraternité de priants de Troussures.

Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Troussures 60390 Oise Hauts-de-France 03 44 47 86 05 http://www.ndcana.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.stjean-troussures.fr/retraites-charismatiques »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-24T10:00:00+01:00 – 2024-02-24T23:59:00+01:00

2024-02-25T00:00:00+01:00 – 2024-02-25T17:00:00+01:00

prière charismatique veillée