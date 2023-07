Parcours Sophia Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures Catégories d’Évènement: Oise

Parcours Sophia
2 – 4 février 2024
Troussures – Notre-Dame de Cana
Du 2 au 4 février 2024 du vendredi 19h30 au dimanche 17h

Face aux mouvements sociétaux tendant à un effacement de la différence sexuelle humaine, l’altérité homme-femme est remise en question. Au-delà des clichés traditionnels féminins-masculins, comment renouveler notre compréhension des personnes séxuées dans leur relation ? Quelle lumière le Christ nous donne-t-il sur la vocation des corps dans notre culture postmoderne ?

Intervenant : Frère Geoffroy-Marie

Public : Tout public

Frais de réservation/personne : 50.00 €
Troussures – Notre-Dame de Cana
Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France
03 44 47 86 05
http://www.ndcana.com

2024-02-02T19:30:00+01:00 – 2024-02-02T23:59:00+01:00

2024-02-02T19:30:00+01:00 – 2024-02-02T23:59:00+01:00
2024-02-04T00:00:00+01:00 – 2024-02-04T17:00:00+01:00
philosophie théologie

