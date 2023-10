Ecole d’évangélisation Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures, 2 février 2024, Troussures.

Ecole d’évangélisation Vendredi 2 février 2024, 09h30 Troussures – Notre-Dame de Cana Sur inscription

Le vendredi 2 février, de 9h30 à 16h30, au centre spirituel de Troussures

7 vendredis dans l’année, de 9h30 à 16h30.

Ces journées ont pour but de laisser l’Esprit-Saint nous transformer en prenant avec lui un chemin de libération et de guérison. A travers les enseignements, nous découvrons les lieux en nous non encore visités par Dieu, les besoins de sa grâce. L’intention est ultimement de devenir des témoins du Christ vivant et ressuscité dans nos vies, des disciples missionnaires. Elles donnent lieu à des temps d’enseignements magistraux, des temps de prière des frères, d’expressions charismatiques dans la puissance du Saint-Esprit.

Thème de l’année : De l’Egypte à la terre promise, le chemin de Salut de l’âme

Intervenants : Frère Yann-Dominique , Madame Dominique Le Bouquin et les priants de Troussures

Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Troussures 60390 Oise Hauts-de-France 03 44 47 86 05 http://www.ndcana.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.stjean-troussures.fr/ecole-evangelisation,ecole-evangelisation-identifier-les-maladies-du-coeur-et-saisir-les-remedes-de-dieu,3795,e.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-02T09:30:00+01:00 – 2024-02-02T16:30:00+01:00

2024-02-02T09:30:00+01:00 – 2024-02-02T16:30:00+01:00

famille charisme