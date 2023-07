Retraite de couple Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures Catégories d’Évènement: Oise

Troussures Retraite de couple Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures, 27 janvier 2024, Troussures. Retraite de couple 27 et 28 janvier 2024 Troussures – Notre-Dame de Cana Sur inscription Du samedi 27 janvier (10h) au dimanche 28 janvier (17h), au centre spirituel de Troussures Riches de ces premières années de vie conjugale, faire le point sur nos joies ou nos tensions pour consolider notre couple ou notre famille.

Au programme : temps d’enseignement, de partage en couple et de prière dans un climat de silence favorisant l’intériorisation. Intervenants : Père Geoffroy-Marie, M et Mme de Finance Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Troussures 60390 Oise Hauts-de-France 03 44 47 86 05 http://www.ndcana.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.stjean-troussures.fr/retraites-de-couples,couples-1-15-ans-de-mariage-le-second-souffle-de-amour-conjugal,3749,e.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T23:59:00+01:00

2024-01-28T00:00:00+01:00 – 2024-01-28T17:00:00+01:00 mariage enfant Détails Catégories d’Évènement: Oise, Troussures Autres Lieu Troussures - Notre-Dame de Cana Adresse Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Ville Troussures Departement Oise Lieu Ville Troussures - Notre-Dame de Cana Troussures

Troussures - Notre-Dame de Cana Troussures Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troussures/