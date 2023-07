Couples missionnaires Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures, 19 janvier 2024, Troussures.

Couples missionnaires 19 – 21 janvier 2024 Troussures – Notre-Dame de Cana Sur inscription

Du 19 au 21 janvier 2024, du vendredi 19h30 au dimanche 16h30

Pour les couples unis par le sacrement de mariage (ou s’y préparant) désirant renouveler leur amour et trouver un nouveau souffle au coeur de leur engagement dans l’ÉÉglise, le monde et la mission.

À ceux dont la vie est marquée par les tensions ou les épreuves, qui veulent goûter à la miséricorde et la puissance de Salut de Dieu.

Retraite, par des couples engagés dans la « Communion Priscille & Aquila »

Renseignements et inscriptions : Damien et Sandrine Ferré : sandrine.ferre@effigram.com 06 63 03 17 27.

Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Troussures 60390 Oise Hauts-de-France 03 44 47 86 05 http://www.ndcana.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.communion-priscille-aquila.com »}] [{« link »: « mailto:sandrine.ferre@effigram.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-19T19:30:00+01:00 – 2024-01-19T23:59:00+01:00

2024-01-21T00:00:00+01:00 – 2024-01-21T16:30:00+01:00