Retraite charismatique 29 décembre – 1 janvier Troussures – Notre-Dame de Cana Sur inscription

Du 29 décembre 2023 au 1er janvier 2024 du vendredi 100h00 au lundi 17h00

Découvrir et vivre la Gloire de Dieu dans nos vies. Enseignement sur le Paradis, la Vie Glorieuse dans la foi ici-bas, et l’Esprit de Gloire. Louange et temps d’effusion du Saint-Esprit.

Retraite de fin d’année, avec père yann-dominique et la fraternité de priants de Troussures.

Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Troussures 60390 Oise Hauts-de-France 03 44 47 86 05 http://www.ndcana.com

2023-12-29T10:00:00+01:00 – 2023-12-29T23:59:00+01:00

2024-01-01T00:00:00+01:00 – 2024-01-01T17:00:00+01:00

retraite prière charismatique