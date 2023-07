Retraite de Noël Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures Catégories d’Évènement: Oise

Troussures Retraite de Noël Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures, 24 décembre 2023, Troussures. Retraite de Noël 24 et 25 décembre Troussures – Notre-Dame de Cana Sur inscription Du dimanche 24 décembre (10h30) au lundi 25 décembre (17h), au centre spirituel de Troussures Vivre Noël avec les Frères du prieuré, dans un climat de prière et de fraternité.

Ouvert à tous, y compris aux familles. Intervenant : Père Michel-Marie Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France 03 44 47 86 05 http://www.ndcana.com

prière silence

