Session de philosophie et de théologie
Les 9 et 10 décembre 2023 du samedi à 10h00 à 17h00

Un des grands défis du travail professionnel : comment dépasser les tensions relationnelles pour arriver à coopérer dans la prise en compte de l’humain ? L’Enseignement Social Chrétien, éclairé par une réflexion philosophique, donne des clés pour comprendre comment une entreprise peut devenir plus performante, tout en faisant face à une économie contraignante. Des pistes concrètes d’action seront données.

Avec Mr Eric Boël, PDG des tissages de Charlieu, membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, responsable de l’équipe de recherche sur le développement durable du textile français.

Intervenants : Frère Michel-Marie, Monsieur Eric Boël

Public : Tout public

Frais de réservation/personne : 35.00 €
Troussures – Notre-Dame de Cana
Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France
03 44 47 86 05
http://www.ndcana.com

