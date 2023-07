Retraite spirituelle Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures Catégories d’Évènement: Oise

Troussures Retraite spirituelle Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures, 2 décembre 2023, Troussures. Retraite spirituelle 2 et 3 décembre Troussures – Notre-Dame de Cana Sur inscription Du samedi 2 décembre (10h) au dimanche 3 décembre (17h), au centre spirituel de Troussures L’Avent, temps privilégié de l’attente du Christ

L’attente de la venue du Christ à la fin des temps passe par une attention à ses nombreuses venues dans notre vie. L’espérance de la parousie aide à changer de regard sur nous-même et sur le monde actuel. Intervenant : Père Alain-Marie Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Troussures 60390 Oise Hauts-de-France 03 44 47 86 05 http://www.ndcana.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.stjean-troussures.fr/retraites-spirituelles,l-avent-temps-privilegie-de-attente-du-christ,3768,e.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

