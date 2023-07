Oblats séculiers Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures, 2 décembre 2023, Troussures.

Oblats séculiers 2 décembre 2023 – 8 juin 2024, les samedis Troussures – Notre-Dame de Cana Sur inscription

Samedi 2 décembre 2023 de 9h30 à 16h30 ;

Samedi 23 mars 2024 de 9h30 à 16h30 et

Samedi 8 juin 2024 de 9h30 à 16h30

Occasion de recevoir un enseignement, tout en nourrissant les liens entre oblats par un moment de partage fraternel.

Réservé aux oblats et aux personnes se préparant à l’oblature.

Inscription auprès de l’oblate référente de la journée.

Les oblats sont des laïcs vivant dans la société, qui désirent mener leur vie chrétienne à la lumière de la spiritualité johannique, en lien avec les Frères et les Soeurs de Saint-Jean.

Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Troussures 60390 Oise Hauts-de-France 03 44 47 86 05 http://www.ndcana.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.stjean-troussures.fr/contact »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T09:30:00+01:00 – 2023-12-02T16:30:00+01:00

2024-06-08T09:30:00+02:00 – 2024-06-08T16:30:00+02:00