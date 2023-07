Parcours Sophia Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures Catégories d’Évènement: Oise

Troussures Parcours Sophia Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures, 17 novembre 2023, Troussures. Parcours Sophia 17 – 19 novembre Troussures – Notre-Dame de Cana Sur inscription Du 17 et 19 novembre 2023 du vendredi 19h30 au dimanche 17h00

Notre bonheur de l’espérance, « l’espoir fait vivre » dit le proverbe. Mais qu’est-ce que l’espérance ? Est-ce la même chose que l’espoir ? Comment ne pas désespérer ? Est-il sage d’espérer ? Y a-t-il une espérance des choses terrestres ? Il s’agira de mieux comprendre l’espérance chrétienne, dans l’espoir de mieux en vivre humainement.

Intervenant : Frère Thomas

Public : Tout public

Frais de réservation/personne : 50.00 € Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France

2023-11-17T19:30:00+01:00 – 2023-11-17T23:59:00+01:00

