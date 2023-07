Retraite de Toussaint Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures Catégories d’Évènement: Oise

Troussures Retraite de Toussaint Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures, 1 novembre 2023, Troussures. Retraite de Toussaint 1 – 5 novembre Troussures – Notre-Dame de Cana Sur inscription Du mercredi 1er novembre (10h) au dimanche 5 novembre (17h), au centre spirituel de Troussures Retraite de Toussaint

Apprendre à lire et à accueillir la Parole de Dieu afin qu’elle transforme notre existence et nous invite à transmettre la culture de l’évangile. Intervenant : Cardinal Barbarin Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Troussures 60390 Oise Hauts-de-France 03 44 47 86 05 http://www.ndcana.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.stjean-troussures.fr/retraites-spirituelles,retraite-de-toussaint-que-la-parole-de-dieu-poursuive-sa-course-2-thess-3-1,3502,e.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-01T09:30:00+01:00 – 2023-11-01T23:59:00+01:00

2023-11-05T00:00:00+01:00 – 2023-11-05T17:00:00+01:00 saints sainteté Détails Catégories d’Évènement: Oise, Troussures Autres Lieu Troussures - Notre-Dame de Cana Adresse Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Ville Troussures Departement Oise Lieu Ville Troussures - Notre-Dame de Cana Troussures

Troussures - Notre-Dame de Cana Troussures Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troussures/