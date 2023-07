Retraite spirituelle Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures Catégories d’Évènement: Oise

Troussures Retraite spirituelle Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures, 30 septembre 2023, Troussures. Retraite spirituelle 30 septembre et 1 octobre Troussures – Notre-Dame de Cana Sur inscription Du samedi 30 septembre (10h) au dimanche 1er octobre (17h), au centre spirituel de Troussures Oser vivre la petite voie thérésienne en y redécouvrant la place de l’abandon et de la reconnaissance. Intervenants : Frère Michel et Père Michel-Marie Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Troussures 60390 Oise Hauts-de-France 03 44 47 86 05 http://www.ndcana.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.stjean-troussures.fr/retraites-spirituelles,l-abandon-et-la-reconnaissance-avec-sainte-therese-de-lisieux,3501,e.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T23:59:00+02:00

2023-10-01T00:00:00+02:00 – 2023-10-01T17:00:00+02:00 saints sainteté Détails Catégories d’Évènement: Oise, Troussures Autres Lieu Troussures - Notre-Dame de Cana Adresse Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Ville Troussures Departement Oise Lieu Ville Troussures - Notre-Dame de Cana Troussures

Troussures - Notre-Dame de Cana Troussures Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troussures/